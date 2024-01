Ook raad zet streep door kleinschalige woningbouw Alteveer

De gemeenteraad van Noordenveld heeft een definitieve streep gezet door zeven nieuwe woningen in het Noord-Drentse Alteveer. De plannen zijn 'niet passend', al wil de gemeente in de toekomst best meewerken aan woningbouw.

Zeven nieuwe woningen - op het terrein van de Prins Willem Alexanderhoeve - lijkt misschien weinig, maar is voor een dorp als Alteveer (nog geen honderd inwoners) te veel. Dat vindt althans het college, dat een eerder afgegeven 'verklaring van geen bedenkingen' introk. Verantwoordelijk wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) concludeerde onlangs dat de projectontwikkelaar niet op een lijn zit met de buurt.

Van onrust naar rust

Vanuit de buurt sprak de heer Evenhuis vanavond nog in. Hij toonde zich niet per se voor- of tegenstander van het plan, maar stelt wel dat het tijd wordt voor een ontwikkeling van het PWA-terrein. "De huidige situatie geeft geen rust", stelt hij. Daarmee doelt hij op de crisisnoodopvang die er is ingericht en de school die er zetelt. "Ik schat dat er dagelijks honderd mensen op het terrein komen. Dat brengt veel verkeersstromen met zich mee. Er wordt veel en hard gereden."

Dan zou Evenhuis toch liever hebben gezien dat er plaats wordt gemaakt voor woningbouw. "Dan weten we in ieder geval wat we kunnen verwachten en hebben we rust."