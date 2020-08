Eerste zege FC Emmen in voorbereiding

FC Emmen startte sterk en kwam na vier minuten op voorsprong door een goal van Michael de Leeuw. De spits van Emmen was het eindstation na een fraaie aanval via Glenn Bijl en Marko Kolar. Miguel Araujo kreeg daarna een prima mogelijkheid om de thuisclub uit een corner op 2-0 kunnen zetten, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald en tien minuten voor rust leek Caner Cavlan uit een ingestudeerde vrije bal te twijfelen tussen een schot of een voorzet, want zijn inzet ging aan alles en iedereen voorbij.

Scherpte

Kort na de rust was Telstar, dat in Emmen al haar zesde oefenwedstrijd in de voorbereiding afwerkte, dichtbij de gelijkmaker. Een afstandschot van Rashaan Fernandez spatte uiteen op de kruising. Het was eigenlijk de enige kans die de formatie van Andries Jonker (sinds vandaag geassisteerd door ex-international Edgar Davids) kreeg. Aan de andere kant vielen er meer kansen te noteren, alleen bleek de scherpte tegen te vallen. Araujo zag een kopbal uit een corner van de lijn gehaald, Veendorp kopte in kansrijke positie uit een hoekschop over en een schot van Sekou Sidibe werd gekeerd door Telstar-doelman Trevor Doornbusch.

Gemiste strafschop

Vijf minuten voor tijd kreeg Emmen toch nog een uitgelezen kans om de stand naar 2-0 te tillen, toen Redouan el Yaakoubi hands maakte na een actie van Sekou Sidibe. De van Jong PSV overgekomen aanvaller ging zelf achter de bal staan, maar werd door Dick Lukkien weggestuurd. Benko Sabani mocht de trekker overhalen, maar de Duitse middenvelder schoot op de paal en dus eindigde het duel in 1-1.

Blessure Anco Jansen

Net als in de twee voorgaande oefenduels zag Emmen een belangrijke kracht vroegtijdig naar de kant gaan. Tegen Cambuur viel Sergio Peña uit, tegen FC Groningen Nikolai Laursen en vandaag Anco Jansen. De captain greep naar zijn hamstring en werd na een uur spelen noodgedwongen naar de kant gehaal.