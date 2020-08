Menwedstrijd in Exloo trekt veel deelnemers

Normaal gesproken opent de menwedstrijd van Exloo altijd het seizoen in Nederland. Het evenement vindt normaal gesproken namelijk plaats in maart. Ook nu is de wedstrijd het eerste internationale toernooi, alleen vijf maanden later dan gebruikelijk. De menners staan daarom te trappelen om weer een wedstrijd te kunnen rijden.

"We merken dat we in één keer erg populair zijn", vertelt Cindy Timmer van de organisatie. "Je merkt toch dat de menners de behoefte hebben om te rijden. Er is wel doorgetraind, maar echt het naar de wedstrijden gaan, dat hebben ze niet kunnen doen. Dus iedereen is erg blij dat deze wedstrijd er is."

Buitenlandse menners

In totaal heeft de wedstrijd 101 deelnemers uit negen verschillende landen, waar dat aantal bij vorige edities rond de tachtig zat. "Waaronder de top uit Frankrijk, België, maar ook een heel groot aantal Nederlandse topmenners," vertelt Timmer. "Ze bereiden zich vandaag voor op de wereldkampioenschappen die begin en eind oktober nog gereden worden. Iedereen grijpt deze kans aan om hun paarden goed te kunnen trainen."

Ook kent het toernooi deelnemers uit Australië en Amerika, waarvan de menners wel woonachtig zijn in Europa. Alleen een Finse deelnemer mocht vanwege het coronavirus niet overkomen. "Ze mocht vanuit de Finse regering niet afreizen naar Nederland en is ontzettend teleurgesteld. We missen haar vandaag zeker", zegt Timmer.

Rudolf Pestman schittert in vorm

Deelnemers trotseren vandaag zes hindernissen. Het is de bedoeling om deze zo foutloos en zo snel mogelijk te doorstaan. Menner Rudolf Pestman uit Eext rijdt vandaag een goede race met zijn paard Diesel en zet een strakke tijd neer. "Het ging geweldig", vertelt hij. "Diesel was helemaal op en top fit vandaag en de hindernissen zaten goed in mijn hoofd. We hebben een heerlijke marathon gereden."

De wedstrijd is voor Pestman een thuiswedstrijd en hij trekt veel fans. Het is ook zijn eerste race sinds tijden. "We hebben de extra maanden gebruikt om door te kunnen trainen. Dingen waar we anders niet aan toekomen, omdat je in het wedstrijdseizoen niet zoveel meer kunt veranderen aan de training van je paard. In de winter schroef je vaak de trainingen terug. We hebben nu meer kunnen trainen en daar plukken we de vruchten van in deze wedstrijd."

Tot morgen worden de races gehouden. Daarna reizen de menners weer af naar andere internationale wedstrijden, waaronder het WK in Zuid-Frankrijk.