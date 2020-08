Mozaïeken stukken om het corsogevoel in Eelde toch te hebben

Even leek het erop dat het eerste weekend van september stilletjes voorbij zou gaan. Na een bestuursbijeenkomst besluit het bestuur dat het corsogevoel ook dit jaar niet in Eelde mag ontbreken.

Reuring in het dorp

Grea Snijder voorzitter van corsowijk Paalakkers hoopt dat er wat reuring in het dorp komt, maar uiteraard wel op een veilige manier. "Het is jammer dat de corso niet doorgaat, maar er is niets aan te doen", meent ze. Het alternatieve idee van het corsobestuur om Eelde toch op te fleuren vindt ze een leuk idee, maar het komt een beetje laat. "Het spul voor de bloemencorso staat allemaal in containers. Dat moeten we nu allemaal gaan uitzoeken. En daarbij komt dat je normaal vier tot vijf maanden bezig bent met je wagen. Dit mozaïeken stuk moet binnen een paar weken klaar zijn."

Toch weerhoudt dat de corsowijk niet om vandaag bezig te gaan met het mozaïek. Of eigenlijk wat Paalakkers betreft een object, zo vertelt Snijder geheimzinnig. "Wij gaan bezig met een object van anderhalve meter dat bestaat uit verschillende onderdelen. Bij een mozaïek zit je toch dicht bij elkaar en dat willen we niet."

"Helemaal niets doen, is ook niets", meent Johan Kamps, voorzitter van corsowijk Eekhoornstraat. "Iedereen verveelde zich de laatste tijd, maar nu komt iedereen toch bij elkaar." De deelnemers uit de wijk maken drie mozaïeken van 2 meter breed en 2,5 meter hoog. "Bij ons in de wijk wordt er te hard gereden. Deze mozaïeken, drie eekhoorns, willen we dan ook op kruispunten zetten."

Toch nog samenkomen

Voor corsowijk Yde de Punt is het het tweede jaar achter elkaar dat ze niet met een wagen de straten van Eelde veroveren. "Vorig jaar was er een feestweek in ons dorp, dus konden we niet meedoen", legt voorzitter Jan van der Veen uit. Voor de saamhorigheid in de wijk vindt de voorzitter het erg belangrijk dat de groep dit jaar wel bij elkaar komt. "Dit jaar wilden we er sowieso bij zijn. Dat hebben we al vanaf het begin gezegd. Ons ontwerp voor de mozaïek is afgelopen week vastgesteld en zal verwijzen naar onze wagen van volgend jaar."

Net als wijk Yde de Punt, zijn er een aantal wijken die de afgelopen week of aankomende week een vergadering waarin ze hun creatie bespreken en bepalen wanneer ook zij aan de slag gaan. Zo ook corsowijk Hooiweg-Schelfhorst die afgelopen week heeft vergaderd. "We vinden het erg leuk dat er wat gebeurt", meent voorzitter Berthus Arends. "Het zorgt ook voor verbinding tussen de leden van de wijk."