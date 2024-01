Dichtstbijzijnde huisarts is in Drenthe vaak niet echt dichtbij

Online zorg

Mensen hoeven overigens niet altijd meer naar de huisarts of het ziekenhuis voor zorg. Want steeds vaker worden bepaalde delen van een behandeling online uitgevoerd, zoals een intake-gesprek of het aanvragen van herhaalrecepten. In 2022 maakte 34 procent van de Nederlanders wel eens gebruik van dergelijke online opties.

Of het erg is dat zorglocaties op grotere afstand liggen dan vroeger, hangt sterk af van de persoon aan wie je dat vraagt, zegt een woordvoerder van het CBS. "Voor veel mensen met een auto is dat niet zo ver, maar dat is anders voor mensen die slecht ter been zijn. Voor die mensen kan afstand een verschil maken."

Ver weg van Groningen en Zwolle

Janneke van der Ham is praktijkadviseur van Dokter Drenthe en begeleidt jonge huisartsen. Zij liet eerder al weten bekend te zijn met de verschillen in reisafstanden naar een huisarts binnen Drenthe. "Sommige gebieden in Drenthe liggen ver weg van de opleidingsplaatsen van de huisartsen, dat zijn Groningen en Zwolle. Je ziet automatisch dat veel huisartsen daar hun leven opbouwen."

Dokter Drenthe helpt de praktijken in onze provincie om huisartsen aan te trekken. Bijvoorbeeld bij het inrichten van de praktijk, met een digitaliseringsslag, en bij een overname. Daarvoor is een leergang ontwikkeld om waarnemers te helpen praktijkhouder te worden en een praktijk over te nemen.

Afstand naar ziekenhuis

Het CBS heeft ook berekend hoe ver Nederlanders moeten reizen naar het ziekenhuis. De afstand tot een ziekenhuis, waarbij buitenpoliklinieken ook zijn meegeteld, is tussen 2008 en 2022 afgenomen van 5,2 naar 4,8 kilometer.