ACV verslaat Drachtster Boys in oefenduel, Hoogeveen te sterk voor buurman HZVV

ACV won vanmiddag de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 4-1 van eersteklasser Drachtster Boys, terwijl zondaghoofdklasser vv Hoogeveen met 2-0 te sterk was voor buurman HZVV.

Justin Mulder was de grote man aan de kant van ACV. De aanvaller scoorde drie keer, waarvan één strafschop. Ook Gijs Jasper was voor de derdedivisionist succesvol vanaf elf meter. Over twee weken speelt ACV in de KNVB-beker tegen Gemert (29 augustus) en een week later start de competitie met een uitduel tegen Sparta Nijkerk.

Hoogeveen - HZVV

Zondaghoofdklasser vv Hoogeveen was met 2-0 te sterk voor zaterdaghoofdklasser HZVV. Levon van Dijk en Martijn Drent scoorden voor de blauwhemden. Beide treffers vielen in de tweede helft.

Ook vv Hoogeveen komt op zaterdag 29 augustus in actie in de KNVB-beker tegen DOVO. Een week later start voor Hoogeveen de competitie in de Zondaghoofdklasse A met een uitduel tegen RKVV Velsen. HZVV start de competitie in de Zaterdaghoofdklasse B met een uitwedstrijd tegen Eemdijk.