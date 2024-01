Bungalowpark Wico ziet af van 'gebiedsverbod' voor gemeente Coevorden

De gemeente kondigde daarop aan boa's mee te nemen om alsnog het park op te komen. "We geven nu alsnog toestemming, al vinden we de studie nog steeds onnodig", zegt grondeigenaar Janneke Lampe.

'We vinden dat wij nu wel een stap kunnen zetten'

De scan die de gemeente uit wil laten voeren door onderzoeksbureau Ruimte en Vrije Tijd, was eerder al aangekondigd. Wico wilde daar tot nu toe niet aan meewerken, omdat de objectiviteit van die studie door het bungalowpark in twijfel werd getrokken.

Volgens het park zou vooraf te veel gestuurd zijn op de uitkomst dat alleen recreatie mogelijk is, en geen permanente bewoning. Lampe: "Maar gezien de toezegging van de wethouder om nu eerst dit onderzoek af te ronden vóórdat er mogelijk handhavers op het park komen, vinden we dat wij ook een stap kunnen zetten. Uiteindelijk willen we wel constructief verder komen, als het gaat om de toekomst van het bungalowpark. We kunnen ook niet 'nee' blijven zeggen. Met andere woorden, de gemeente kan de boa's thuislaten."