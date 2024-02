Elfstedentocht '97: 'Kruisje doet me niet veel, tocht zit in mijn hart'

Zodra het kwik onder het nulpunt uitkomt in Nederland, kijkt iedereen reikhalzend uit naar de ijsmeesters in Friesland. Komt er eindelijk weer een Elfstedentocht? Al 27 jaar lang is het wachten op de kreet 'it giet aon'. Gelukkig hebben we de foto's nog. En de herinneringen van drie voormalige Drentse deelnemers die op 4 januari 1997 bijna 200 kilometer lang de wind, de kou en het ijs trotseerden.

Denk je terug aan de Elfstedentocht, dan komt bij de meesten de naam van winnaar Henk Angenent naar boven. De nummer twee, Erik Hulzebosch, wist na de tocht der tochten nog een hevige, maar kortstondige mediacarrière uit te bouwen. Je kon de tv niet aanzetten of Hulzebosch kwam in beeld. De derde naam die al snel in de herinnering komt is die van Piet Kleine. En dat is best knap. Hoewel hij bij de eerste vijf rijders zat die over de finish in Leeuwarden schaatste, zag je zijn naam nergens terug in het eindklassement. Een gemiste stempel in Hindeloopen maakte dat hij zijn Elfstedenkruisje aan zich voorbij zag gaan. Hij werd gediskwalificeerd.

De inmiddels gepensioneerde postbode uit Kerkenveld kijkt er 27 jaar later allesbehalve verbitterd op terug. "Ik kijk toch met voldoening terug op die tocht. Het is toch een belevenis. Sportief gezien beschouw ik het wel als een hoogtepunt. Ik ben meer een man van het kunst- en niet het natuurijs. Dus eigenlijk ben ik er niet geschikt voor. Maar ik heb het toch ver geschopt", knipoogt hij.

Niets gezien

In aanloop naar de tocht, liep hij niet over van Elfstedenkoorts, geeft hij ruiterlijk toe. Sterker nog, hij zag er als een berg tegenop toen hij aan de start verscheen. "We vertrokken om half zes. We moesten een lange tijd in het donker rijden. Wat ik vreselijk vond. Je kunt niets zien zien. Ik was blij dat het licht werd."

Het lukt Kleine om aan te haken bij de kopgroep en bij Hindeloopen rijdt hij op kop. Maar dan gaan het mis. Kleine passeert zonder het zich te beseffen de stempelpost. Wie de beelden terugkijkt, ziet de mensen van de post zwaaien, maar dat valt lang niet iedereen op. Sommige rijders maken snel rechtsomkeert, maar niet Kleine. "Ik heb niets gezien. Voor ik het wist was ik er voorbij. Sommigen zeiden: je moet terug. Ik vroeg het ook aan Yep Kramer. Het hoefde niet, zei Yep. Iedereen mist wel eens een stempel. Dus ik door. Wat dus niet goed was, ha ha."

Retoursticker

Kleine dacht er mee weg te komen, maar hoorde na de finish dat hij gediskwalificeerd was. "Een vreemde gewaarwording. Mijn ploegleider heeft geprobeerd de organisatie nog om te praten. Maar ze waren onvermurwbaar." Uiteindelijk wordt besloten om Kleine toch nog een kruisje te sturen, maar die heeft hij niet gehouden. "Ik vond niet dat ik er recht op had. Ja, er zat toch nog wat koppigheid, denk ik." Kleine zag het pakje met het kruisje zelf liggen bij hem op het werk. "Ik dacht hopsa, ik plak er meteen een retoursticker op. Hij ging meteen terug."

1942