Annerveenschekanaal vecht door na nieuwe domper over schadevergoeding

"Ze zijn niet eens komen kijken, ik heb hier geen goed gevoel over". Ina Oortwijn uit Annerveenschekanaal is bepaald niet te spreken over opnieuw een afwijzing om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor aardbevingsschade. Maar ze geeft de strijd niet op.

Uit een kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw blijkt dat het dorp toch niet toegevoegd wordt aan het vergoedingsgebied, waar het nu net buiten valt.

Nieuwe beoordeling

In september vorig jaar diende CDA-Kamerlid Eline Vedder uit Ruinerwold tijdens een Kamerdebat het verzoek in toch nog eens te kijken of Annerveenschekanaal toegevoegd kon worden aan het gebied waar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schade door waardedaling afhandelt. Aanleiding hiervoor was verzet vanuit het dorp, omdat de inwoners zich niet gehoord voelden. Die wendden zich vervolgens tot de gemeente.

In een brief aan de staatssecretaris schreef het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze dat het niet uit te leggen is waarom inwoners van Annerveenschekanaal geen geld kunnen krijgen, terwijl inwoners van buurdorpen Eexterveenschekanaal en Spijkerboor wel aanspraak mogen maken op de regeling.