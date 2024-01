Nieuw-Weerdinge hoopt op rust door de spreidingswet: 'Gevangen in eigen dorp'

Nieuw-Weerdinge hoopt voorzichtig op een periode van rust nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de spreidingswet. Met de wet worden asielzoekers beter over de 342 Nederlandse gemeenten verdeeld. Gemeenten kunnen zelfs gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet wordt gezien als een mogelijke oplossing voor de overlast in de regio, zoals in Ter Apel of Nieuw-Weerdinge.

Dorpsvoorzitter van Nieuw-Weerdinge, Wim Katoen, heeft weinig vertrouwen in de Rijksoverheid, maar hoopt dat de wet verlichting zal bieden aan zijn dorp. "Het kabinet is demissionair, maar de vraag is natuurlijk: wat gaat het nieuwe kabinet doen", zegt Katoen. Ook al is de voorzitter tegen dwang, hij vindt dat het hele land Ter Apel in de steek laat. "Daar kan de spreidingswet wat aan veranderen."

Gemengde gevoelens

In Nieuw-Weerdinge heersen gemengde gevoelens na het aannemen van de spreidingswet. "Er zijn mensen voor en er zijn mensen tegen, dat is altijd zo", zegt Katoen. Maar volgens de dorpsvoorzitter is het het belangrijkst dat de rust terugkeert in het dorp. "Dat er een asielzoekerscentrum in Ter Apel zit, à la. Maar de overlast, daar moeten we van af".

Momenteel heeft Nieuw-Weerdinge bijna 24 uur per dag beveiligers in het dorp. "Je bent bijna gevangene in je eigen dorp, de angst moet hier verdwijnen", vertelt Katoen. De asielzoekers die in Nieuw-Weerdinge lopen, staan volgens Katoen stijf van de alcohol en drugs: "We krijgen het idee dat de verslaving van deze jongeren groter en groter wordt. Als ze de pupillen net zo groot hebben als de ogen zelf, agressief zijn en met een deken om ergens op straat liggen, dan is er iets niet goed."

Toekomst