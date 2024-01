Evelien Wieling (25) nieuwe directeur van Stedelijk Museum Coevorden

Evelien Wieling is de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Coevorden. Ze maakt de overstap van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht, waar ze museummanager was. Wieling is als directeur van het Stedelijk Museum Coevorden de opvolger van Rik Klaucke.

"Ik zie er enorm naar uit om de komende jaren in Stedelijk Museum Coevorden aan de slag te gaan. Er liggen grootse plannen voor het museum en ik vind het een eer dat ik mijn steentje hieraan mag bijdragen", zegt de 25-jarige Wieling, die zelf ook woonachtig is in Coevorden.

Helemaal nieuw is het museum niet voor haar. De afgelopen maanden werkte ze al als interim-directeur bij het Stedelijk Museum Coevorden, sinds 1 januari is ze geen interim meer. "Ik loop al wat langer in het museum rond. Eerst voor het schrijven van een onderzoeksrapport en later als interim-directeur. Het directeurschap wordt daardoor iets makkelijker; je hoeft niet meer uit te vinden hoe bepaalde organisatorische processen lopen."

Coevorden in stripvorm