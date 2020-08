Op pad in de Drentse natuur: Zeegse

Midden in het Nationaal Park Drentsche Aa ligt tussen Tynaarlo en Schipborg het pittoreske dorp Zeegse. Rondom het dorp ligt een afwisselend natuurgebied dat centraal staat in een nieuwe wandelroute.

De 'eindje om in Drenthe'-routes zijn in het bijzonder voor de mobiele telefoon ontwikkeld. Op verschillende punten in de digitale route wordt uitleg gegeven over interessante zaken die je onderweg tegenkomt.

Rondom Zeegse

De route start vanaf de historische brink in Zeegse over een eeuwenoude weg, de schapedrift richting de bosrand. Over deze weg werden de schapen tot begin vorige eeuw naar de hei gedreven. De route is zeseneenhalve kilometer lang en voert langs strubben, middeleeuwse karrensporen, grafheuvels, jeneverbessen en het Siepelveen.

Siepelveen

De Zeegserduinen nabij Zeegse is een stuifzandlandschap dat tegenwoordig grotendeels bedekt is met bos. Alleen rondom het Siepelveen, een hoogveengebied met een groot ven, zijn de zandduinen nog zichtbaar. De bijzondere vegetatie in dit gebied bestaat onder andere uit gagel, drie soorten heide, beenbreek en jeneverbes.

Gagel is een bladverliezende struik die bij kneuzing een aromatische geur afgeeft. Vroeger werd dit kruid gebruikt in de linnenkast maar ook in een kruidenmengsel om bier van aroma te voorzien. Beenbreek is een zeldzame, lelieachtige plant met gele bloemen en helder oranje vruchten. De jeneverbes is een typisch Drentse, conifeerachtige struik die langzamerhand uit de provincie verdwijnt.

Erop uit

Ben je benieuwd naar dit mooie stukje Drentsche Aa. Volg dan de wandelroute 'Rondom Zeegse' en geniet van het landschap in dit nationale park.

