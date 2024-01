Arek K. ontkent 'doodschop' begeleidster jeugdzorginstelling Yorneo

De 20-jarige Arek K. ontkent dat hij medewerkster Marit in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen een harde trap in het gezicht heeft gegeven, waarna ze stierf. Volgens een meisje dat in de instelling woonde gaf K. de vrouw een 'doodtrap'. Zij was getuige van de dood van haar begeleidster.

K. huilt voortdurend op het moment waarop dit deel van de avond op 14 januari vorig jaar tijdens zijn rechtszitting wordt besproken. Ook tijdens de politieverhoren en in het Pieter Baan Centrum klapte K. telkens dicht als het ging over dat moment van het steekincident. K. was die avond met de toen 16-jarige Jenairo H. in het pand om een kluis te stelen.

Overval mislukt

Het plan was opgevat nadat een overval op een tankstation in Emmen mislukte. Dat station was gesloten. Volgens K. kwam H. met het idee om de kluis in Yorneo te stelen. Hij woonde daar en wist dat die avond alleen zijn begeleidster Marit en een bewoonster in het pand aanwezig waren. Hij wist ook dat Marit de sleutels van het kantoor bij zich droeg. K. en H. kenden elkaar nauwelijks.

H. liet K. via de achterdeur binnen. In de kamer van H. bond K. een zwart T-shirt voor zijn gezicht, om herkenning te voorkomen. Ook deed hij handschoenen aan om geen vingerafdrukken achter te laten. Hij wist verder niet precies wat de bedoeling was, zei hij. H. zou zijn begeleidster met een smoesje naar zijn kamer lokken. Hij hoorde hun stemmen in de gang, zei hij tegen de rechter.

K. zei dat hij de kamer uitkwam en Marit opzij duwde. Hierover zou H. later bij de politie hebben verklaard dat K. alles hiermee verpestte en alles misging. Hortend en stotend vertelde K. tegen de rechter dat hij een meisje vastgreep, dat aan kwam rennen. Hij sloeg zijn handen om haar gezicht, zodat ze niet zou schreeuwen. Hij draaide zich deels van H. af die op dat moment op Marit instak.

Harde schop?

H. zou kort daarop aan K. hebben gevraagd of de begeleidster dood was. K: "Ik zei dat ik dacht dat ze niet dood was". Hij kan zich herinneren dat H. vroeg de vrouw een schop te geven. "Ik heb even met mijn voet aan haar arm gevoeld", zei K. Het meisje getuigde later daarover anders. "Jenairo stak Marit dood en de andere jongen gaf haar een harde schop tegen het hoofd, een doodtrap", zei het meisje.

Ze zag Marit daarna haar laatste adem uitblazen, vertelde ze. K. haalde de kistjes uit het kantoor van de instelling. H. rende op dat moment het meisje achterna, dat de instelling was uitgerend om hulp te halen. H. kreeg haar niet te pakken. Beide jongens gingen los van elkaar naar de 20-jarige Jermaine S. Die had hen eerder die avond de opdracht gegeven het tankstation te overvallen.

Oprotten