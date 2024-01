'Gees moet geen tweede Orvelte worden'

Dat stelt voorzitter Siny Vink van Plaatselijk Belang Gees. Woensdagmiddag overhandigde zij de nieuwe dorpsvisie voor Gees aan wethouder Erik Holties. Behoud van het huidige karakter van het ruim duizend jaar oude esdorp staat met grote letters in dit document. "We zien dat er van alles in ontwikkeling is. We gaan met die ontwikkelingen mee, maar hebben ook onze zorgen."

'Steeds meer dagjesmensen komen hier genieten'

Vier jaar geleden werd Gees, een dorp met veel Saksische boerderijen, door de ANWB betiteld als een van de vijftig mooiste dorpen van Nederland. "Daar zijn we best trots op. We zien in toenemende mate dagjesmensen en recreanten die hier komen genieten." Voor het dorp, met zo'n zeshonderd inwoners, is het nu wel zaak om de balans in het dorp in de gaten te houden. "De Oude Steeg in het dorp is een beschermd dorpsgezicht en dat moet wat ons betreft zo blijven. We willen niet dat straks souvenirwinkeltjes domineren, of dat iemand opeens besluit een gevel roze te verven en buiten ballonnen ophangt."