Michael de Leeuw: Lekker om te winnen, maar uitslagen in de voorbereiding zeggen niets

"Het is altijd leuk om te winnen, maar in de voorbereiding zeggen uitslagen me helemaal niets. Het gaat om meters maken, wedstrijdfit worden en de manier van spelen inslijpen. Op 13 september moeten we er staan", aldus De Leeuw.

"Die goal was een perfecte uitvoering van hoe we graag willen aanvallen, met veel diepte in de loopacties en je weet dat Michael dan altijd op de goede plek staat", aldus Dick Lukkien.

Lees ook:

De oefenmeester was zeer content over de eerste 35 minuten. "Toen waren we echt dominant, overigens zonder heel veel kansen af te dwingen. Maar Telstar hebben we volledig onze wil opgelegd. Na rust hadden we er, na het schot op de lat van Telstar, er zelf nog twee bij moeten maken."

'Ook voor mij is het nog voorbereiding'

Vlak voor tijd was er nog wel een merkwaardig moment rondom de strafschop. Sekou Sidibe wilde de strafschop nemen, maar vanaf de kant werd hij bij de bal weggestuurd en kreeg Benko Sabani de voorkeur. Lukkien: "Ik was in de veronderstelling dat Benko op de lijst stond als strafschoppennemer en ik ben van de afspraken. Achteraf bleek hij er trouwens niet op te staan. Ach, ook voor mij is het nog voorbereiding zullen we maar zeggen."