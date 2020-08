Geen olifanten, wel koeien tijdens Drentse safari

Jaap en Elvira van Maanen uit Nieuw-Balinge verzorgen 'koeiensafari's' door Drenthe. Per huifkar, getrokken door een trekker, rijd je door bossen en uitgestrekte velden om bijvoorbeeld hun Limousin-koeien te bekijken. De safari duurt ruim twee uur en onderweg worden de inzittenden door de boerin hoogstpersoonlijk voorzien van allerlei leuke weetjes.

Koeien in de bossen

"We willen heel graag laten zien hoe het er in ons biologische bedrijf aan toe gaat. Zo staan onze koeien niet in 'normale' weilanden, maar in bossen en gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Tijdens de tocht vertellen we waarom ze daar staan en wat daar de voordelen van zijn", legt Elvira van Maanen uit.

"Ook vind ik het leuk om te laten zien dat toeristen in Drenthe méér kunnen doen dan naar een attractiepark of de dierentuin. Tijdens de safari maak je op een bijzondere manier kennis met de boerderij, de Drentse natuur en onze dieren."

'Weer eens wat anders'

Na midgetgolf, kilometers fietsen, zwemmen en musea bezoeken zijn veel toeristen (ook uit eigen provincie) wel toe aan wat nieuws. "Dit is weer eens wat anders, he. Het is leuk en educatief, je komt op plekken waar je anders nooit komt met de auto of de fiets", zegt een Zeeuwse toerist. "Je leert overigens veel over de natuur en het boeren. Zeker een geslaagde ochtend."