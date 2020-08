Mini-caravan achter fiets Julia (10) trekt veel bekijks

Eind vorig jaar zag Julia op YouTube een video van een mini-caravan en dat leek haar ook wel leuk. "Toen vroeg ik aan m'n vader of wij dat ook konden maken en hij zei: 'ja, hoor'." Zes maanden en heel wat weekenduren klussen later is de mini-caravan af. Hij lijkt precies op een echte, maar is gemaakt van licht hout. De sleurhut weegt in totaal 55 kilo, wat het voor Julia ook mogelijk maakt om ermee te fietsen.

Slapen in de garage

Van een oud matras en een door Julia uitgekozen stofje zijn de bankkussens gemaakt, die ook als bed kunnen dienen. De caravan is zo'n twee meter lang, dus Julia kan er makkelijk in overnachten. In de vakantie heeft ze dat vier keer gedaan, maar soms was het buiten te koud. Dan sliep ze in de garage.

De caravan is van alle gemakken voorzien. Zo is er met ledlampjes binnen- en buitenverlichting aangebracht en zitten er twee sloten op de deur. Aan de voorkant zit een trekhaak die aan Julia's fiets verbonden kan worden en achterop de caravan pronkt het kenteken met 'JULIA' erop.

Duim omhoog

Tijdens fietstochten kijken mensen de caravan verbaasd na. Julia krijgt veel reacties: "Mensen roepen dan dat hij mooi gemaakt is of ze steken hun duim omhoog."

Ze is er al van Peize naar Roden mee gefietst en heeft dus al een paar nachten erin geslapen, maar Julia wil, als het weer goed is, nog graag een weekend met een vriendin op een camping in de buurt overnachten. Tot die tijd gaat de mini-caravan weer de garage in.