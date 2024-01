'De moord op Marit en alle leed dat je hebt veroorzaakt, ik vergeef jou dit nooit'

"Je bent in koelen bloede vermoord. En het erge is, ze proberen hun eigen hemd schoon te vegen. Jouw hemd zal nooit meer schoon worden, Arek. Dat blijft altijd doordrenkt met het bloed van Marit", zei de moeder van de gedode jeugdzorgmedewerkster Marit uit Groningen tijdens haar spreekrecht voor de rechtbank in Assen.

Voor haar zit de 20-jarige Arek K. uit Emmen. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem dat hij Marit vorig jaar in januari in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen hard tegen haar hoofd schopte, nadat ze was neergestoken. Mogelijk heeft dit bijgedragen aan haar dood.

No mercy

"Arek, tijdens de verhoren zei je 'als ik alles van tevoren had geweten, was ik niet meegegaan'. Maar je bent meegegaan. Je bent niet afgehaakt. De moord op Marit en alle leed dat je hebt veroorzaakt, vergeef ik jou nooit. No mercy."

De twintiger barst in onbedaarlijk gehuil uit. Met zijn handen voor het gezicht, legt hij zijn hoofd op tafel. Door zijn luide snikken heen vertelt de moeder wat voor kind Marit was. "Marit was sociaal, open, nuchter en ook een koppig kind. Ze was trouw en een vechter. Goed in het observeren en analyseren van andere mensen."

"Af en toe was ze een drama-queen. Ik moest daar altijd erg om lachen. Tegen onrecht kon je niet. Je hield van jouw leven, samen met jouw vrienden. Met hart en ziel werkte je in de jeugdzorg. En je had een hart voor dieren. Samen met jouw broer zorgde je ervoor dat de egels in de tuin de winter goed doorkwamen".

'Gerechtigheid moet komen'

K. drukt tissues tegen zijn ogen en snikt. "Je had een passie voor muziek. Je zong altijd mee. De hele dag stond de radio thuis aan", vertelt de moeder van Marit. " Maar nu ben je er niet meer. De radio staat uit. Het is stil in huis. Gerechtigheid moet komen voor Marit. Zij heeft geen stem meer."