Jodenhaat en spanningen: leraren leren holocaust bespreekbaar te maken

Rol rechts-populistische partijen

Dat deed hij opvallend in het bijzijn van Mariëlle Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (VVD). Haar partij voert op dit moment gesprekken met de PVV over een nieuw kabinet. "Een van de zaken op het lijstje om te bespreken, van wat ik van de informateur begreep, is de democratische rechtsstaat. Daar ben ik heel bij om", vertelt Paul. "Die democratische rechtsstaat en wat het betekent om vrijheid te hebben en veilig te leven, dat is iets waarvan ik het belangrijk vind dat we als volwassenen doordrongen zijn. En ook dat we dat meegeven aan toekomstige generaties. Daarom is zo'n dag als vandaag waarin leraren en wetenschappers in gesprek gaan, zo belangrijk."