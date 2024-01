Hoogeveense senioren kunnen gemeentepagina toch blijven lezen in hun krant

Stichting Seniorenplatform Hoogeveen maakte zich zorgen over het verdwijnen van de bekendmakingen in de Hoogeveensche Courant. De gemeente was dat namelijk van plan, om kosten te besparen. Maar voorlopig blijft de gemeentepagina Het Torentje bestaan.

Het seniorenplatform was bang dat senioren niet meer goed geïnformeerd worden over zaken die spelen in hun buurt. "De informatie is te vinden via internet, maar veel ouderen hebben nog altijd geen internet of zijn onvoldoende vaardig om deze informatie te vinden. Op deze manier zal het dus vaker gebeuren dat een vergunningverlening voor de kap van een boom, de bouw van een schuurtje en al die andere dingen die een inwoner direct raakt in zijn leefomgeving gemist wordt. Je ontdekt het pas als het te laat is om te informeren of bezwaar aan te tekenen."