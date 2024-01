Op zoek naar je voormoeder op Dag van de Drentse Familiegeschiedenis

Even je achternaam intikken op de website van het Drents Archief en je achterhaalt al veel over je voorouders van vaders kant. Iets lastiger wordt het als je langs de vrouwelijke lijn het verleden in wilt duiken.

Het Drents Archief in Assen helpt je daar vandaag bij op de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis en zet de Drentse vrouw in de schijnwerper. Er worden vandaag 200 tot 300 bezoekers verwacht.

Vrouwlu

'Vrouwlu en moes, heurt in hoes. Kerels en kat heurt bij 't pad.' Dit oude Drentse gezegde komt vandaag nader aan de orde in de schatkamers van het archief in onze provincie. Is dit gezegde nog van waarde? Hoe vind je informatie over vrouwelijke voorouders? Hoe doe je onderzoek naar het dagelijkse leven van vrouwen in een ver verleden en hoe veranderde de rol van Drentse vrouwen door de eeuwen heen? Vragen waar je vandaag antwoord op kunt krijgen.