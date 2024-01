Gezelligheid van café Groothuis in Emmen op metersgroot schilderdoek

Blikvanger uit Emmen

Spannend

Na een bezoekje op de zaterdagavond legden de dames de drukte en gezelligheid vast op film en foto's. En zo begonnen ze in december aan de gezamenlijke klus in Antje's atelier. "Het was best spannend in het begin, of het zou werken samen aan één doek schilderen. Want ook al kennen we elkaar al jaren, het is ons eerste gezamenlijke schilderwerk. Ik was ook bang dat je zou zien, dit is van de hand van Herma en dat is van mij. Want we werken allebei weliswaar realistisch, onze stijl is toch wel verschillend. Ik werk figuratiever dan Herma. Zo ben ik van de wat scherpere gezichten, Herma werkt liever in laagjes, waardoor de gezichten wat abstracter zijn. Maar het valt me reuze mee", vertelt Antje. "We wisselen ook telkens van kant, en werken dan in overleg de details verder uit."