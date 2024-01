Kasteel Coevorden failliet, curator zet in op doorstart

Kasteel Coevorden is vandaag failliet verklaard door de rechtbank. Volgens curator Paul van Boven kampte het horecabedrijf met de naweeën van de coronacrisis en hoge energiekosten. Er wordt ingezet op een doorstart. Een overnamekandidaat heeft zich inmiddels al gemeld.

Naast het kasteel maken ook het nabijgelegen Gouverneurshuis en hotel De Vlijt onderdeel uit van het faillissement. Volgens curator Van Boven is de schuldenlast van het bedrijf opgelopen naar een bedrag van om en nabij de zes ton. Maar nader onderzoek naar de financiën is eerst nog nodig, voegt de curator daar aan toe.

De panden zijn in handen van de Groningse internetondernemer Ben Woldring, die het vastgoed bijna 10 jaar geleden overnam van ondernemer Jos Wijland. Woldring verhuurde de panden vervolgens weer aan het bedrijf H Design, dat de verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie.

De exploitant heeft zelf de aanvraag voor het faillissement gedaan. De schuldenlast liep in de afgelopen periode steeds verder op. Grootste schuldeiser is de belastingdienst. Kasteel Coevorden ontving financiële hulp van de overheid om tijdens de coronacrisis in de benen te blijven.