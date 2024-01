NSC wil ook voor gasopslag Langelo bijdrage voor de regio

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil ook voor de gasopslag bij Langelo een gebiedsbijdrage, net als voor de aardoliewinning in Schoonebeek en de gaswinning in Ternaard. Ook wil NSC dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) het 'kussengas' dat onder de gasopslag zit niet gaat winnen.

Dat zei NSC-Tweedekamerlid Harm Holman uit Roden in het kamerdebat over mijnbouw. Hij krijgt staatssecretaris Hans Vijlbrief voor het grootste deel aan zijn zijde.

Standaard 1 procent

Holman wil een gebiedsbijdrage voor Langelo en omgeving, maar dan anders dan in Schoonebeek. Holman wil dat de NAM standaard 1 procent van de opbrengsten van gasopslag aan de bevolking geeft om eventuele schade op te lossen en als bijdrage aan het gebied als compensatie voor mijnbouwactiviteiten.

Dat er schade is staat volgens Holman buiten kijf. "De gasopslag Langelo is een mijnbouwexperiment. Het is als een ballon. Gas er in, gas er uit, en als de noodzaak er is onder hogere druk nog meer gas er in." Het laat zich volgens het Roder kamerlid raden waar schade aan huizen in de omgeving vandaan komt: de bodem die beweegt.

De schade is er volgens Holman ook buiten het gebied waar de 'omgekeerde bewijslast' (de NAM of het Rijk moet maar bewijzen dat schade niet door mijnbouw komt) geldt, zoals in Een. SP-Tweedekamerlid Sandra Beckerman waarschuwt Holman, 1 procent dat is te weinig, "dat is een fooi. Niet de NAM maar het Rijk moet gaan leveren."

Vijlbrief: NAM moet bijdragen

Staatsecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw ziet een bijdrage van de NAM wel zitten en gaat daar over in gesprek met de aardgas en oliewinner. Hij wil geen bijdrage van het Rijk voor Langelo: De NAM krijgt volgens de staatssecretaris een flinke vergoeding om Langelo in de benen te houden van de staat.

Wat betreft de omgekeerde bewijslast is Vijlbrief duidelijk: "Per 1 januari hoort het gebied rondom Norg gewoon weer bij het effectgebied voor schade en ik kijk erna of dat met terugwerkende kracht kan. Want veel mensen voelen zich ongelijk behandeld en terecht, de staat levert op die manier een bijdrage aan het gebied."

Geen winning kussengas

De Mijnbouw-staatssecretaris is ook niet voor een vergunning van de winning van het kussengas onder Langelo. "Aan de ene kant omdat ik die gasopslag in Langelo nog hard nodig heb vanwege de sluiting van de gaswinning in Groningen en aan de andere kant wil ik niet gaan praten over nieuwe mijnbouw in een gebied dat al getroffen is."