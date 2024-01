Spaans realisme in Drents Museum: kunstenaar Antonio López geniet

Het Drents Museum opent komend weekend de expositie 'Antonio López - Meester van het Spaans realisme'. De 88-jarige López is zelf in Assen voor de opening en loopt ook al rond bij de persbezichtiging. Hij is onder de indruk van wat hij aantreft. "Heel indrukwekkend. Ze hebben het op een zeer creatieve en briljante manier weergegeven."

De kunstenaar roemt de opbouw van de tentoonstelling. Hoe bezoekers eerst in het donker binnenkomen en dan in een zaal met kleuren uitkomen. Volgens conservator Floor van Heuvel bouwt de tentoonstelling zo het verhaal van López in lagen op. "Het is als een trechter. We beginnen klein en intiem met Antonio zelf en zetten dan steeds een stapje verder. Dus dan gaan we naar vrienden, zijn huis en daarna de stad waarin hij leeft."

Realisme

Antonio López vertegenwoordigt het realisme. "Er zijn verschillende soorten Spaans realisme" legt Van Heuvel uit. "Antonio zit bij de groep die we kennen als Madridrealisten. Veel van die vrienden heeft hij ontmoet op de kunstacademie en we zien dat zij vaak op dezelfde manier werken. Het lijkt wel op een foto, maar we zien nog de sporen van de kunstenaar. Dus we zien nog verfstrepen, tapejes en plakkertjes."

Beroemd zijn de twee enorme babyhoofden van zijn kleindochter Carmen. Een met de ogen open, de ander heeft de ogen dicht. Gemaakt van brons wegen ze 850 kilo per stuk en torenen ze boven de bezoeker uit. Ook is López bekend van zijn geduld, want aan sommige schilderijen werkt hij af en aan over een periode van tientallen jaren.

Hoogtepunt

Museumdirecteur Harry Tupan volgt López al lang en is al sinds 2015 bezig om de kunstenaar naar Assen te halen. "Het Drents Museum is hét museum voor figuratieve kunst. We zoeken altijd naar kunstenaars of kunstenaarsgroepen die daar relevant voor zijn en Antonio López is voor mij persoonlijk een belangrijke en grote kunstenaar. Hij heeft in alle grote musea tentoongesteld en voor ons is het een hoogtepunt dat hij nu hier te zien is."