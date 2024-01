Sporthuis of vliegdekschip? Peize is er in ieder geval blij mee

Veld 3 brengt geluk

Ondertussen speelt het eerste op veld 3 en dat gaat beslist niet slecht. Op het gras van het Peizer 'bijveld' gaat het zowel in de competitie als in de beker crescendo.

Eigen maken

Het is nu alleen nog wachten op netbeheerder Enexis, verzucht bestuurslid Gerard Mensinga. "We hebben in november gevraagd of zij de elektriciteit willen aansluiten, maar dat wordt pas in het voorjaar." Tot die tijd moet het Sporthuis gebruikmaken van een bouwaansluiting en is er ook nog geen stromend water.