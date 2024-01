Plan voor tientallen nieuwe woningen in Geesbrug

Geesbrug maakt zich op voor een nieuw woningbouwplan dat tientallen extra huizen op moet leveren. Een stuk landbouwgrond is door een initiatiefnemer aangekocht. "Hier moet voor de komende jaren voldoende extra ruimte zijn voor het dorp."

Dat meldt Romilda Oelen van Plaatselijk Belang Geesbrug. Welke plek exact in beeld is, kan ze op dit moment nog niet zeggen. "Er lopen nog procedures bij de provincie Drenthe. Vanuit de gemeente Coevorden hebben we inmiddels wel begrepen dat men positief is."

De ontwikkeling in het dorp met ongeveer 1.400 inwoners, is hoognodig, stelt Oelen. "Er is al jarenlang niets bijgebouwd. Enkele jaren geleden lag er nog een plan om aan de zuidoostkant, rondom een vijver, woningen te realiseren. Het ging toen om ruime kavels, maar door de hoge prijzen kwam dat project destijds niet van de grond." Inmiddels ligt de woningbehoefte in Geesbrug volgens haar vooral bij een heel andere groep woningzoekenden. "Het zijn nu vooral starters tussen de 22 en 30 jaar oud, die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Een andere prijscategorie dus."

'Dit plan moet voor doorstroming zorgen'

Daarom moet het nieuwbouwplan volgens Plaatselijk Belang vooral een aandeel starterswoningen bevatten. "Maar we denken ook aan huizen voor vijftigplussers die kleiner willen wonen en aan appartementen voor senioren, in combinatie met zorg. Die huizen zijn ook nodig. Bovendien verwachten we dat we daarmee een bepaalde doorstroming in het dorp op gang kunnen krijgen; op andere plekken komen dan weer bestaande huizen vrij."

Hoe snel het woningbouwproject van start kan gaan, is nog niet duidelijk. "Op dit moment is er een nieuwe stichting in oprichting. Vanuit die stichting is het de bedoeling dat het project via collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) vorm gaat krijgen. We willen hier als dorp zelf de kar in trekken, met de nadruk op een collectief project. We willen ook kijken of we tijdens de bouwfase gezamenlijk materialen kunnen inkopen."

Onderzoek van studenten uit Leeuwarden