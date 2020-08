Grote brand verwoest woning aan de Rijksweg in Smilde

Een grote brand heeft vannacht een woning aan de Rijksweg in Smilde grotendeels verwoest. Het vuur woedde op het dak en is waarschijnlijk veroorzaakt door bliksem.

Brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland bestreden de brand. Voor zover bekend vielen er geen gewonden en kon iedereen in het huis op tijd buiten komen. De Rijksweg N371 was tijdelijk deels afgesloten in verband met de brand.

De brand aan de Rijksweg was de tweede in korte tijd in Smilde. Rond 22.30 uur zondagavond brak brand uit in een tussenwoning in het dorp.