Eis in Yorneo-zaak: 10 jaar cel en tbs voor Arek K.

De 20-jarige Arek K. moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) voor zijn rol in de fatale steekpartij in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen. Tijdens dit geweldsincident vorig jaar in januari werd de 26-jarige begeleidster Marit uit Groningen doodgestoken.

K. was die avond samen met de drie jaar jongere Jenairo H. in de instelling om een kluis te stelen. Een overval op een tankstation in Emmen was mislukt, omdat deze was gesloten. De jongste van de twee woonde in de jeugdinstelling en wist dat daar een kluis met geld zou liggen. Beiden besloten de kluis te roven. H. wist dat alleen de begeleidster en een bewoonster aanwezig waren. De begeleidster droeg de sleutels van het kantoor, waar de kluis zou staan, bij zich.

Gestoken

Marit is vijf keer gestoken, in haar hals, schouder en wang. Door het steekletsel en bloedverlies overleed de vrouw kort daarna. Het meisje dat in de instelling woonde zag de geweldsexplosie. K. sloeg zijn handen voor het gezicht van het kind en hield haar vast. Het meisje wist toch te ontvluchten en sloeg bij een naastgelegen restaurant alarm. Beide jongens werden kort na het incident aangehouden. Beiden geven elkaar de schuld van het steken.

Het Openbaar Ministerie (OM) is uit de getuigenverklaringen naar voren gekomen dat de jongste van de twee Marit heeft gestoken. K. heeft de vrouw getrapt. De trap heeft niet de dood tot gevolg gehad. "Hooguit het verliezen van het bewustzijn", zei de officier van justitie. Beiden hadden het doel de kluis te stelen. Dat daarbij iemand werd gedood hebben de jongens willens en wetens aanvaard, zei de aanklaagster. Mogelijk moest Marit dood omdat zij de jongste van de verdachten zou herkennen, omdat hij in de instelling woonde.

Het OM vindt gekwalificeerde doodslag bewezen. Marit werd gedood om de diefstal mogelijk te maken. Beiden hebben daarbij nauw samengewerkt. Na het steekincident werd de kast in het kantoor door K. opengebroken en twee kluisjes meegenomen. De buit werd daarna door beiden verdeeld.

Zwakbegaafd

K. heeft geen openheid van zaken gegeven tijdens zijn psychische onderzoek. Toch is er voldoende verzameld om tot een advies te komen, zei de officier van justitie. Er is sprake van ernstige en gecompliceerde problematiek. De stoornissen die hij al voor zijn geboorte heeft opgelopen hebben doorgewerkt in zijn gedrag. Hij kan hierdoor niet de gevolgen van zijn handelen overzien. De man is zwakbegaafd en de strafbare feiten kunnen hem daardoor in verminderde mate worden aangerekend.

Zeven maanden voor het drama in de instelling in Emmen was K. nog veroordeeld voor een geweldsdelict op zijn buurman in Ter Apel. Hij kreeg bijna een jaar voorwaardelijke jeugddetentie. De proeftijd van deze straf liep nog voor K. Het OM vindt dat jeugdstrafrecht een gepasseerd station is. Een deel van zijn stoornissen is chronisch, mogelijk kan een langdurige en intensieve behandeling die wel verminderen.

K. heeft aangegeven dat hij niet openstaat voor behandeling. Maar die is volgens het OM wel degelijk erg nodig. Anders zoekt K. de grenzen weer op om die te overschrijden. De kans op herhaling is te groot en een langdurig klinisch traject is noodzakelijk, vindt het OM. Dat neemt het advies van de gedragsdeskundigen volledig over.

Marit is op brute wijze van het leven beroofd. Haar moeder en broertje moeten verder zonder haar, zei de aanklaagster. De jonge vrouw was sociaal actief, ze stond midden in het leven. Ze laat een stilte achter. Ze wilde kinderen met een slechte start in hun leven beter perspectief bieden en maakte hier haar werk van. "En waarom moest ze dood, om die paar honderd euro in een kluis?", vroeg de officier van justitie zich af.

"Ze hebben haar voor dood achtergelaten. In plaats van haar te helpen krijgt ze nog een schop. Voordat ze weggaan nemen ze ook nog de kluisjes mee", schetste de officier van justitie. Alleen een lange celstraf is volgens haar een passende afstraffing. Tijdens het begaan van alle stafbare feiten had K. volgens het OM alleen oog voor zijn eigen belang.

De officier van justitie vindt dat de poging tot de overval in Emmen op het tankstation aan de Wolfsbergenweg niet kan worden bewezen. Wel zijn er voorbereidingshandelingen verricht door meerdere kledingstukken over elkaar aan te trekken en het meenemen van gezichtsbedekking en een mes. K. heeft zich volgens de aanklaagster ook schuldig gemaakt aan een afpersing aan de Statenweg in Emmen en ontucht met een minderjarige.

Celstraf

Een gekwalificeerde doodslag is een graadje zwaarder dan de 'gewone' doodslag. Een celstraf van 15 jaar zou passend zijn geweest, zei de officier van justitie. Zij heeft in haar strafeis rekening gehouden met de jonge leeftijd van K. En K. zijn handelingen hadden geen dodelijk gevolg. De geëiste celstraf valt wel hoger uit dan de eis van twee jaar cel tegen de 17-jarige medeverdachte. K. is inmiddels meerderjarig.

Daarnaast moet volgens het OM een schadevergoeding van zo'n 100.000 euro aan de nabestaanden worden toegewezen.