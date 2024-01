Goed jaar De Nieuwe Kolk: meer bezoekers dan voor corona

Bijna 580.000 mensen hebben afgelopen jaar De Nieuwe Kolk in Assen bezocht. Daarmee trok het Asser cultuurpaleis meer bezoekers dan in 2019, het jaar voor corona. "2023 was een heel goed jaar met heel veel bezoekers, verhuringen, voorstellingen en activiteiten. Daar zijn we blij mee en trots op", blikt directeur Hanneke Bruggeman terug.

Vooral de bibliotheek trok meer bezoekers. Afgelopen jaar waren dat er bijna 280.000, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder en 40.000 meer dan in 2019. Daarentegen gingen minder mensen naar de film en naar het theater dan in het laatste jaar voor corona.

Geen blockbusters, theaterpubliek keert langzaam terug

Met ruim 143.000 bioscoopbezoekers kwamen er bijna 30.000 meer dan een jaar eerder, maar ook ruim 30.000 minder dan in 2019. "Maar 2019 was een heel goed filmjaar", blikt Bruggeman terug. "Toen kwamen er vele goede films. Afgelopen jaar hadden we eigenlijk slechts drie echte blockbusters; Barbie, Oppenheimer en Super Mario. Dat zal dit jaar niet anders worden. De staking in Hollywood zorgt ervoor dat er dit jaar weer weinig grote filmproducties uitkomen."

Waar 2022 een slecht theaterjaar was met ruim 40.000 bezoekers, is dat aantal vorig jaar met een derde gestegen. "Na corona kwam het theaterbezoek heel langzaam op gang. De vraag was of mensen wel weer in de zaal durfden te zitten. Maar bezoekers hebben de weg teruggevonden naar het theater. We zien alleen dat veel mensen pas op het laatste moment beslissen of ze heen gaan. Er worden minder kaarten in de voorverkoop verkocht. Maar de concurrentie is ook groot met restaurants, weekendjes weg en pretparken."

Meer bezoekers bibliotheek, DNK-NXT een succes

De grote winst voor De Nieuwe Kolk zit in het aantal bezoekers van de bibliotheek en bezoekers van DNK-NXT. De toename van de bibliotheekbezoekers heeft volgens de directeur te maken met een verbouwing in 2022. "Destijds hebben we een bezoekersplein gecreëerd. Hier werken en studeren mensen en tegelijkertijd is het een plek om te ontmoeten. Verschillende maatschappelijke organisaties zijn er actief en er zijn tentoonstellingen." Ook door de hoge gasprijzen kwamen er meer mensen naar de bibliotheek. Bruggeman is hier ook blij mee. "Wij zijn een van de laatste openbare voorzieningen. Dan is het fijn om een plek te hebben waar mensen veilig en warm kunnen zitten."