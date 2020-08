CoronaMelder-app vanaf vandaag te gebruiken in Drenthe

In onze provincie en in Twente wordt de app vanaf vandaag getest (Rechten: ANP/Vincent Jannink)

De app CoronaMelder is vanaf vandaag voor iedereen in Drenthe te downloaden. Het gaat om een proef hoe de app werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD.

CoronaMelder is beschikbaar in de Play Store (Android) en App Store (iOS). Mobiele telefoons met de app wisselen onderling signalen uit waarmee de nabijheid tussen apparaten wordt gemeten. Als iemand aangeeft in de app dat hij het coronavirus heeft, krijgen andere gebruikers die minstens een kwartier dicht in de buurt zijn geweest een waarschuwingsbericht.

Bluetooth waarborgt privacy

Door het gebruik van bluetooth werkt CoronaMelder zonder persoons- of locatiegegevens. Ook als je het coronavirus krijgt en dit via de app meldt, is dit niet aan jouw persoonsgegevens te koppelen. De app wordt eveneens getest in Twente. In andere regio's is de app ook te downloaden, maar CoronaMelder werkt daar nog niet.

De app zou in eerste instantie niet in Drenthe worden getest, maar in de regio Rotterdam. Omdat de GGD Rotterdam-Rijnmond het te druk heeft, bood de GGD Drenthe aan om de proef over te nemen. Als de proef succesvol verloopt, wordt de app naar verwachting vanaf september in heel Nederland in gebruik genomen.

'Waardevolle toevoeging'

De GGD Drenthe vindt de app 'een waardevolle toevoeging aan het huidige bron- en contactonderzoek'. "Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het afremmen van het virus", zegt woordvoerder Bart Raaijmakers. De proef loopt tot 28 augustus.

Zo doe je mee aan de praktijktest - Download de app. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in Google Play Store. Mensen met een iPhone kunnen de app in de App Store downloaden. - Installeer de app. Op de schermen staat hoe dit moet. Belangrijk is dat je toestemming geeft voor het veilig uitwisselen van unieke anonieme nummers en het sturen van een melding als je besmettingsgevaar hebt gelopen. - Ook is het belangrijk dat je je bluetooth aanzet én aan laat staan. Alleen dan kan de app meten of je bij andere app-gebruikers in de buurt bent. - Ben je minstens 15 minuten dicht bij iemand geweest die later corona blijkt te hebben? En heeft deze persoon de CoronaMelder app? Dan krijg je, als deze persoon zijn codes met de GGD deelt, een melding met het advies thuis te blijven en je zeven dagen na het contact te laten testen op corona. Ook als je geen klachten hebt. - Krijg je geen melding? Dan hoef je niets te doen. Na 28 augustus kun je de app op je telefoon laten staan. Als CoronaMelder 1 september landelijk ingevoerd wordt, kun je deze app blijven gebruiken.

