Scholen in Drenthe weer open, dit zijn de regels

Voor scholieren in onze provincie zit de zomervakantie er weer op. Zij gaan weer naar school, en dat is vooral voor leerlingen in het voortgezet onderwijs even wennen: voor het eerst in vijf maanden zitten zij weer met hun hele klas bij elkaar.

Voor de vakantie zag hun schoolweek er anders uit. Na tweeënhalve maand van thuisonderwijs mochten de scholieren vanaf 2 juni weliswaar weer naar school, maar in de meeste gevallen maar één dag per week.

Veel schoolgebouwen zijn niet groot genoeg voor alle leerlingen tegelijk, als zij onderling anderhalve meter afstand moeten houden, schrijft de NOS. Sinds 1 juli geldt die afstandsregel niet meer op middelbare scholen.

Dit zijn de regels voor het voortgezet (speciaal) onderwijs:

Alle leerlingen gaan tegelijk naar school.

Zij hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, ook niet als ze 18 jaar of ouder zijn.

Leraren en ander onderwijspersoneel moeten die afstand wel bewaren, zowel onderling als ten opzichte van de leerlingen.

Mocht het moeilijk zijn om afstand te houden, zoals bij praktijkvakken in het vmbo, dan vervalt de verplichting.

Iedereen houdt zich aan de basisregels op het gebied van hygiëne.

Basisscholen waren al sinds 8 juni volledig open. Daar hoefden leerlingen geen afstand te houden, ook niet tot leraren. Wat dat betreft verandert er voor scholieren in het basisonderwijs niet zo veel. Nog steeds kunnen alle leerlingen naar school en geldt de afstandsregel voor hen niet. Leraren en andere volwassenen moeten onderling wel anderhalve meter afstand houden.

Dit zijn de regels voor het (speciaal) basisonderwijs:

Alle leerlingen gaan tegelijk naar school.

Zij hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

Volwassenen, zoals de leraren, moeten die afstand onderling wel bewaren.

De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

Na school gaat iedereen meteen naar huis of naar de opvang.

Iedereen houdt zich aan de basisregels op het gebied van hygiëne.

Kinderen uit groep 1 en 2 met verkoudheidsklachten kunnen gewoon naar school komen.

Helemaal onomstreden is de volledige opening van de scholen niet. Vooral vanuit het voortgezet onderwijs klinkt kritiek. Dat middelbare scholieren geen mondkapjes hoeven te dragen en onderling geen afstand hoeven te houden, baart veel leraren zorgen. Volgens sommige wetenschappers zijn er steeds meer aanwijzingen dat oudere tieners het coronavirus gemakkelijk verspreiden.

CS Vincent van Gogh

Op de locatie Lariks van het CS Vincent van Gogh in Assen is wél een mondkapjesplicht ingevoerd, voor leerlingen vanaf de vierde klas en medewerkers. Deze regel houdt in dat leerlingen vanaf klas 4 in het gebouw en dus ook in de les een mondkapje dragen. Voor de medewerkers geldt dat zij een mondkapje moeten dragen in de gangen en op plekken waar zij minder makkelijk 1,5 meter afstand kunnen houden.

De mondkapjesregel wordt in eerste instantie ingevoerd voor de periode tot 1 september. "Dit in verband met de incubatietijd die het virus kan hebben. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregel weer schrappen", licht de school toe.

Ventilatie

Ook over de ventilatie van Nederlandse schoolgebouwen is veel te doen. Begin augustus trokken deskundigen in het AD aan de bel: op veel scholen zou de luchtkwaliteit ondermaats zijn vanwege verouderde ventilatiesystemen. Dat kan problematisch zijn als het coronavirus wordt verspreid via aerosolen, uiterst kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Daar is wereldwijd discussie over.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs schreef woensdag aan de Tweede Kamer dat veel scholen inmiddels zijn nagegaan hoe het met de ventilatie van hun gebouw is gesteld. Hij roept scholen die dat nog niet hebben gedaan op om daar op korte termijn naar te kijken.