'Bungalowpark Ermerzand wordt een soort woonwijk van Erm'

Dat er deels al langdurige bewoning plaatsvindt, heeft volgens Baas te maken met verschillende ontwikkelingen. ''In de eerste plaats omdat voor 45 bungalows jaren geleden al beschikkingen zijn afgegeven op basis waarvan de eigenaren er langdurig mogen wonen. Daarnaast zien we dat enkele recreatiebungalows worden verhuurd voor langdurige bewoning, ook vond er ongeoorloofd gebruik plaats, in de vorm van permanente bewoning in recreatiebungalows."

'Permanente bewoning is de beste optie'

Voor Ermerzand is permante bewoning volgens de gemeente Coevorden de beste optie, zegt Baas. "Die keuze heeft te maken met de kwaliteit van het park, maar ook met de ligging tegen het dorp Erm aan. Kiezen we hier voor een soort woonwijk, dan ontstaat er geen nieuw dorpje in het buitengebied."

De komende tijd moet onderzocht worden wat er allemaal nodig is om van het park een woonwijk te maken. Baas: "Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want er moet bijvoorbeeld besloten worden wat er gaat gebeuren met bestaande voorzieningen op het park, maar ook met zaken als groen, wegen, riolering, verlichting en parkeren."