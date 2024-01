Vijlbrief wil dat NAM meer geld betaalt voor oliewinning Schoonebeek

Staatssecretaris Hans Vijlbrief gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vragen of ze een hogere gebiedsbijdrage aan Schoonebeek willen geven vanwege de oliewinning. Het ministerie van Economische Zaken (EZK) gaat geen extra bijdrage leveren, tenzij de Tweede Kamer het ministerie daartoe dwingt.

Dat is de uitkomst van het mijnbouwdebat in de Tweede Kamer. Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Julian Bushoff (PvdA/GroenLinks) en Peter de Groot (VVD) probeerden Vijlbrief aan te sporen meer te doen voor Schoonebeek, maar Vijlbrief gaf geen krimp: "Op Economische Zaken zit een slotje, tenzij de Kamer haar budgetrecht gebruikt."

Wat gaat de Tweede Kamer doen?

Of de Tweede Kamer dat gaat doen is volstrekt onduidelijk. Volgens kamerlid Beckerman ontbraken er bij het debat zo veel partijen, waaronder de meeste grote partijen, dat daar nog niks over te zeggen valt. Wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen laat na het debat weten dat de de regio gaat lobbyen, zodat de Tweede Kamer het budgetrecht gaat gebruiken. "En de NAM mag natuurlijk altijd meer doen, maar het gaat ons ook om het principe dat het Rijk gaat meebetalen."

CDA Tweede Kamerlid Eline Vedder uit Ruinerwold zit ook op die koers, maar ziet ook nog een andere escape-route. "Als we net zoals bij de Flessenhals Meppel nog een potje weten te vinden, kunnen we het zo ook oplossen." Dat de Kamer het budgetrecht gaat inzetten, ziet ze niet zo maar gebeuren. "De formerende partijen voor een nieuw kabinet houden de hand stevig op de knip." Wat het CDA betreft komt er geen vergunning voor de NAM om het afvalwater uit de oliewinning in het lege gasveld onder Schoonebeek te pompen, zolang de discussie over de gebiedsbijdrage voor Schoonebeek niet is afgerond.

Bijdrage Schoonebeek te weinig

Zowel voor- als tegenstanders van de oliewinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek als de regionale overheden vinden het bedrag van 30 tot 45 miljoen dat Schoonebeek krijgt te weinig. Voorstander Naoberschap Oliedorp laat weten "op meer te hebben gehoopt en daar is ook over gesproken". Tegelijkertijd zien zij ook dat met dit bedrag veel kan worden gedaan voor de regio. Tegenstander Stop Afvalwater Schoonebeek vindt het bedrag een "fooi", omdat er in totaal voor 3,15 miljard aan aardolie uit de grond gehaald gaat worden.

De provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen willen een grotere financiële bijdrage van het Rijk voor de oliewinning in Schoonebeek. Ook willen zij dat het Rijk die zelf betaalt en het niet via een achterdeur grotendeels door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt betaald. De NAM betaalt zestig procent en Energie Beheer Nederland (EBN), waar de NAM weer haar oliegeld aan afstaat, betaalt veertig procent. Dat is niet waarover onderhandeld is, laten de drie overheden weten.

Daardoor gaat er straks jaarlijks zo'n twee tot drie miljoen euro naar Schoonebeek. Maar volgens de provincie en de twee gemeenten moet daar jaarlijks zeker twee miljoen van Economische Zaken en Klimaat bij. En structureel graag, want anders geef je Schoonebeek geen zekerheid.

Reactie Vijlbrief

"Ik geeft toe, dit aanbod zit aan de onderkant van wat oud-gedeputeerde Tjisse Stelpstra en bureau De Gemeynt hebben uitgezocht. Maar veertig miljoen is geen schijntje. En als de bijdrage van de NAM omhoog gaat, gaat automatisch ook de bijdrage van EBN omhoog. Dat geld van EBN is ook geld van de staat", zo hield Vijlbrief de Tweede Kamer voor.

Behalve Stelpstra en De Gemeynt heeft Vijlbrief ook Rebel onderzoek laten doen naar wat nou een redelijk bedrag is. Die keken onder meer naar wat er in het buitenland gebeurt. Vijlbrief: "Het onderzoek van Rebel riep geen eenduidige richting over de hoogte van het bedrag op dat naar Schoonebeek moet. In februari komt daar een reactie op van het kabinet. Misschien dat we in het volgende debat daarop terug kunnen komen."

Wat is er afgelopen jaar gebeurd?

Ook CDA-fractievoorzitter René Wittendorp in de Emmer gemeenteraad is niet te spreken over het bedrag dat er nu voor Schoonebeek op tafel ligt. "In de laatste bijeenkomst, precies een jaar geleden in het Atlas Theater, heeft een directeur van de NAM zijn eerdere uitspraak bevestigd uit te gaan van een bijdrage aan het gebied van 10 tot 20 procent van opbrengsten van de olie. Voor de goede orde: de heer Stelpstra -destijds gedeputeerde- zat op de eerste rij van die bijeenkomst. Wij vinden het bijzonder dat verkenner Stelpstra nu een bijdrage van vijf tot tien procent reëel vindt."

Volgens Wittendorp is de bijdrage die Vijlbrief wil (dertig tot 45 miljoen) nog niet eens vijf procent. Wittendorp wil weten wat er het afgelopen jaar in het overleg tussen EZK, NAM, de provincie en de gemeenten over de gebiedsbijdrage is gebeurd en spoort het college van B en W aan naar Den Haag te trekken. Dat laatste gaat wethouder Jan Bos zeker doen.

Doet u het nou echt anders?

Terug naar de Tweede Kamer. SP'er Berckerman gaat het overigens niet zozeer om het geld voor Schoonebeek. Zij wil weten of de staatssecretaris het nou echt meent dat het met mijnbouw en de omgeving anders moet en of inwoners echt iets te zeggen krijgen over wel of geen mijnbouw. "Er ligt nog steeds een enquête uit Schoonebeek op tafel waarin een meerderheid geen afvalwaterinjectie uit de oliewinning wil." Volgens Beckerman is het nog steeds "financieel te aantrekkelijk voor de NAM en het Rijk" om serieus werk te maken van Vijlbriefs nieuwe gedachte over mijnbouw: 'geen ja, mits, maar, nee, tenzij.'