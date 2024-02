'Heel Dalen van het aardgas af, daar gaan we voor'

Heel Dalen van het aardgas af. Dat is de ambitie van werkgroep Aardgasvrij Dalen voor de komende jaren. Na een periode van voorbereidingen, zijn vrijwilligers van deze werkgroep vorig jaar gestart met een eerste slag: bij zoveel mogelijk huizen alvast maatregelen treffen om het energieverbruik drastisch te verlagen. "We zijn op dreef, kan ik wel zeggen."

Dat zegt Gerwin Nauta namens de werkgroep. "Het liefst zien we dat het dorp op den duur volledig energieneutraal is en niet meer afhankelijk van aardgas."

De eerste stap daartoe is het plan om in het jaar 2030 het aardgasverbruik in dit dorp gehalveerd te hebben. "En om dat voor elkaar te krijgen, willen we dat zo'n 85 procent van de 1.200 huishoudens in het dorp meedoet. Dat gasverbruik moet eerst zo veel mogelijk omlaag."