Tourrenners ontbreken bij NK wielrennen rond de VAM

Tom Dumoulin, hier in actie tijdens de Dauphine, zal niet starten tijdens het NK in Drenthe (Rechten: EPA/Eddy Lemaistre)

Mathieu van der Poel, Sebastian Langeveld, Ramon Sinkeldam en Niki Terpstra staan voor komende zondag op de voorlopige deelnemerslijst van het NK wielrennen rond de VAM in Wijster. Samen zijn ze goed voor zes Nederlandse titels. Terpstra won al drie keer het rood-wit-blauw. De renners die dit jaar meedoen aan de Tour de France zullen in Drenthe ontbreken.

"We hebben dit jaar te maken met een uitzonderlijke situatie, waarbij wij maar ook andere organisatoren blij zijn überhaupt weer een wedstrijd te mogen organiseren. Het Nederlands kampioenschap is voor continentale en pro-conitinentale renners van groot belang. Maar omdat het seizoen door corona flink is ingekort, is de Tour de France des te belangrijker voor de prof-teams", zegt Thijs Rondhuis. Met zijn bedrijf Courage Events is hij verantwoordelijk voor de organisatie van het NK in Drenthe.

"Met alle maatregelen ter bestrijding van Covid-19 is het voor onze Tourrenners niet mogelijk hun verplichte 'teambubbel' in Frankrijk te verlaten. Daarnaast zijn ze bang dat ze, na een uitstap naar Nederland, Frankrijk niet meer in kunnen komen als de corona-situatie nog verandert. Daar kun je niet anders dan begrip voor hebben."

Jumbo Visma met negen renners naar NK

Jumbo Visma komt nu met negen renners naar het NK in Wijster. Naast Bert-Jan Lindeman uit Emmen staan ook Koen Bouwman, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Lennard Hofstede, Taco van der Hoorn, Timo Roosen en Antwan Tolhoek aan de start.

Topveld bij vrouwen en beloften

Bij de vrouwenwedstrijd, op zaterdag, worden wel alle grote namen aan de start verwacht. Hetzelfde geldt voor de beloftenwedstrijd op vrijdagavond.

KNWU-directeur Thorwald Veneberg is daarom vooral blij dat het NK in ieder geval door kan gaan. "We zijn ervan overtuigd dat we op dit Nederlandse Loterij NK Wielrennen een kampioen krijgen die niet op de erelijst zal misstaan. We organiseren dit NK op verzoek van teams en sponsors, die op deze manier nog media-aandacht kunnen genereren in dit bijzondere jaar."

Niet komen, wél kijken

De strijd om de Nederlandse titels rond de VAM in Wijster is dit jaar niet toegankelijk voor publiek. Wel worden de wedstrijden van de elite-vrouwen en mannen op zaterdag en zondag live uitgezonden op TV Drenthe. Zaterdag begint de uitzending om 15.30 uur, zondag om 15.00 uur.