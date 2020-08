Ventilatie op scholen: 'Als het gaat vriezen dan moeten we bekijken hoe we dat gaan doen'

Bij de Paul Krugerschool in Coevorden worstelen ze hiermee. De school is gevestigd in een oud gebouw. Ventileren doen ze hier door ramen en deuren open te zetten. "We hebben een school waar in de ochtend de zon de hele dag schijnt op de lokalen en in de middag ook. Gezien de temperaturen was het enorm warm in de school. In sommige lokalen is het nu 25 graden," vertelt directeur Ageet van Dijken.

In de winter

Maar in de winter is het natuurlijk niet zo warm. Van Dijken: "Ook dan gaan wij zorgen dat de ramen overdag openstaan en ventileren wij in de pauze extra." Dit kan in de ochtend en tussen de middag. Maar ideaal is deze oplossing niet.

En daarom hoopt de school op meer duidelijkheid. "Als het heel hard gaan vriezen dan moeten wij maar kijken hoe wij dit gaan doen. Dan zijn er ook vast weer nieuwe adviezen van de GGD of het RIVM."

Wat mag er wel en niet als het gaat om ventileren?

Vorige week kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een notitie waarin staat dat het niet duidelijk is welke rol ventilatie in gebouwen speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Met ventileren bedoelen experts: het afvoeren van aanwezige lucht en toevoeren van verse lucht van buiten.

Het RIVM raadt één manier van ventileren af: recirculatie. 'Bij recirculatie wordt de lucht in de ruimte aangezogen en weer in dezelfde ruimte gebracht. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel bewijs daarvoor nog ontbreekt', zo staat er te lezen op de website van het RIVM.

