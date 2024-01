Harry Loco bootste magisch Woodstock-moment na voor overleden zangeres Melanie

"Een vriend van mij wilde dit nog een keer voor haar gaan doen. Tijdens een optreden van haar in Drachten, in de pauze, lieten wij plotseling het geluid van donder horen. Het werd donker, het licht viel uit en Melanie was helemaal verbaasd over wat er gebeurde. We speelden regengeluiden af en hadden allemaal lichtjes gegeven aan het publiek, want kaarsen mochten natuurlijk niet in het theater", vertelt de Drentse zanger. "Toen al die lampjes gingen schijnen werd ze helemaal enthousiast. Dit had ze natuurlijk nooit bedacht."