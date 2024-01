Snel meer plekken nodig in Asser nachtopvang daklozen

Geschrokken

Tijdens de speciale winterregeling , die tijdens vorstperiodes van kracht wordt, heeft het Leger des Heils wel voldoende slaapplekken. Het aantal bedden wordt dan uitgebreid naar twintig. "Sinds deze week is die regeling weer gestopt, omdat het buiten niet koud genoeg is. Maar ook als het buiten niet vriest, kan het in de nacht nog akelig koud zijn op straat", aldus de partijen.

Ruimte is er

Volgens de partijen is de nachtopvang ook 'meer dan onderdak alleen'. "Van daaruit kunnen dak- en thuislozen doorstromen naar de opvanglocatie aan de Maria in Campislaan, waar ze begeleiding krijgen met een zorgplan en wordt toegewerkt naar een vervolgplek. Dit zijn belangrijke stappen om te zetten om weer mee te kunnen doen in de samenleving en te werken aan meer zelfstandigheid."

'Meer bedden is meer geld'

Wethouder Jan Broekema (SP) vindt dat de partijen 'zeer terecht' aandacht voor dit probleem vragen, en hij komt ook meteen in actie. "Het is inderdaad zo dat het aantal bedden knelt. Maar structurele uitbreiding van de nachtopvang betekent ook meer begeleiding door personeel, dus extra kosten. Daarover ga ik op zeer korte termijn met het Leger des Heils in gesprek. De urgentie is aanwezig, en we gaan kijken hoe we dit met concrete acties kunnen oplossen. Want niemand moet onvrijwillig op straat slapen."