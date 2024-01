Borger-Odoorn trekt plannen voor opvang Oekraïners in Buinen voorlopig terug

Bewoners uit Buinen zijn teleurgesteld en gefrustreerd. Afgelopen maandag werden zij tijdens een informatieavond door de gemeente op de hoogte gebracht van de komst van een opvang voor Oekraïense vluchtelingen in het dorp. Door kritische geluiden die bewoners deze avond hebben geuit, denkt de gemeente Borger-Odoorn nog eens na over de plannen.

De gemeente heeft aan de Molenstraat in Buinen een pand gehuurd waar de opvang zou moeten plaatsvinden. Via een brief, voorafgaand aan de informatieavond, werd inwoners geïnformeerd dat de opvang op 1 april open zou gaan.

Omvang is te klein

'Er speelt meer in Buinen'

Jansen geeft aan dat in Buinen het 'nodige' speelt en dat daarom het college de plannen heroverwegen. Dit roept vragen op bij de raad. Zo vraagt Pieter de Groot (GroenLinks) zich af wat daarmee bedoelt wordt. Jansen geeft aan dat het een samenhang van onvrede binnen Buinen is. "We waren wel op de hoogte van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de afwijzing van vergunningsaanvragen, dat is hier een bekend probleem", zegt Jansen. De Groot geeft aan dat de raad dieper geïnformeerd moet worden over de plannen in Buinen.