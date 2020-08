Kruising in Marsdijk wordt veiliger voor fietsers en voetgangers

De aanpak van de kruising in Marsdijk is één van de eerste projecten om fietsroutes in Assen veiliger te maken. In een enquête eerder dit jaar is de kruising als knelpunt genoemd.

Verkeer afgeremd

Door de aanleg van de vluchtheuvels ontstaan er op de Andrej Sacharovweg twee speciale oversteekplaatsen, zodat fietsers en voetgangers in twee etappes de weg over kunnen. Ook zorgen de vluchtheuvels ervoor dat het verkeer wat wordt afgeremd. Want op de drukke toegangsweg naar Marsdijk, waar 50 kilometer is toegestaan, wordt veelal te hard gereden.

Jarenlang stond er een flitspaal langs de weg, maar die is enkele jaren geleden weggehaald. Volgens de gemeente is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de locaties van flitspalen, en staan die tegenwoordig vooral op plekken waar ongelukken zijn. Wel zijn er nog regelmatig snelheidscontroles. Er komt ook een slinger in de weg, waardoor het verkeer straks wordt afgeremd, zo verwacht de gemeente.

Verkeer drukker

Volgens de gemeente Assen vinden veel fietsers en voetgangers de oversteek bij de Stoepveldsingel onveilig. Niet alleen door de snelheid, maar het verkeer is er ook drukker geworden. Daarnaast is er vlakbij het kruispunt een bushalte, waardoor veel voetgangers de kruising gebruiken. Voor in- en uitstappers van de bus wordt de situatie met de reconstructie ook veiliger. Verder komt er een fietsenstalling bij de bushalte.

De werkzaamheden aan het kruispunt beginnen over een week en zijn naar verwachting rond 1oktober klaar. De gemeente en de provincie Drenthe betalen de kosten.