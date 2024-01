Emmer burgemeester niet over een nacht ijs bij hond King: 'Hoog risico'

Burgemeester Eric van Oosterhout noemt het advies van de bezwarencommissie om de American Bully XL terug te geven aan de eigenaar uitzonderlijk. Onlangs stonden eigenaar en de gemeente tegenover elkaar bij de commissie. Die adviseerde dat de burgemeester het besluit om de hond in beslag te nemen terug te draaien. Van Oosterhout heeft die uitkomst 'met verbazing' gelezen, laat hij weten.

De burgemeester reageerde op vragen van VVD-raadslid Marcel Meijer, die vragen stelde over de regulering omtrent gevaarlijke honden. Hij vroeg zich daarbij af of er sprake is van meer incidenten en hoe de gemeente daarmee omgaat. Hij vroeg onder meer om een risicoanalyse uit te voeren.

Onacceptabel hoog risico

In het geval van King gaat de burgemeester niet over een nacht ijs, liet hij weten. "Het gaat om een type hond die gevaarlijk is voor mensen en dieren. Bovendien zijn er eerder incidenten gebeurd."

King heeft een gedragsonderzoek ondergaan en volgens de burgemeester is er in dit geval sprake van een onacceptabel hoog risico. "Het zou kunnen dat we het onderzoeksresultaat van de betrokken deskundigen zwaar laten wegen in dit geval."

Euthanasie

Volgens Van Oosterhout gebeurt er al veel wat betreft het inperken van risico. Bij een eerste incident krijgt een hond een muilkorf en aanlijngebod. Gaat het nog een keer mis, dan wordt een viervoeter in beslag genomen.

Vervolgens wordt de hond getest door deskundigen en de burgemeester vaart blind op dergelijke adviezen. "Bij ernstig afwijkend gedrag van de hond betekent dit dat we soms over gaan op euthanasie."

Wolf