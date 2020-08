CoronaMelder-app werkt niet op oude iPhones

Volgens Ivo Jansch van het bouwteam van de CoronaMelder-app, gaat het om een hardware probleem. De bluetooth van die telefoons is technisch niet geschikt om te gebruiken in samenwerking met de app.

Telefoons met CoronaMelder wisselen onderling signalen uit waarmee de nabijheid tussen apparaten wordt gemeten. Als iemand aangeeft in de app dat hij het coronavirus heeft, krijgen andere gebruikers die minstens een kwartier dicht in de buurt zijn geweest een waarschuwingsbericht. Door het gebruik van bluetooth werkt de app zonder persoons- of locatiegegevens.

Testen werkt ook bij weinig besmettingen

In Drenthe zijn de afgelopen twee weken maar 29 mensen positief getest. Toch valt de app ondanks die lage aantallen goed te testen, denkt Joris Leker, ook lid van het bouwteam van CoronaMelder. "We testen ook in andere regio's. De test is ook bedoeld om te kijken hoe de GGD werkt met de app na een positieve besmetting."

Leker zegt dat de app al effect laat zien als maar 10 tot 15 procent de app downloadt. Uit een studie van de universiteit van Oxford bleek dat 60 procent van de mensen zou moeten downloaden als de app de enige strategie is tegen corona. "Maar alle andere regels blijven gewoon gelden. De app is een extra middel", aldus Leker.

Blijf thuis na melding

Wie een melding krijgt, moet zich volgens Leker niet meteen laten testen. "Vanwege de incubatietijd is het beter 7 dagen te wachten. Want anders kun je een negatieve uitslag krijgen terwijl je toch bent besmet. Het is niet verplicht om tot die tijd in quarantaine te gaan, maar het advies toch om thuis te blijven omdat je risico hebt gelopen", licht Leker toe.

Trees Galema, manager infectieziekten van de GGD Drenthe, zegt dat de test goed kan worden uitgevoerd in Drenthe. Vanwege het lage aantal besmettingen is er in onze provincie tijd om bron- en contactonderzoek te doen.

Galema is blij dat Drenthe meedoet aan de test. "We willen graag een bijdrage leveren en willen er graag van leren. Ik kijk er positief tegenaan", aldus de manager infectieziekten.

Makkelijk in gebruik

De app is volgens Galema zeer gebruiksvriendelijk. Leker zegt dat de app onder meer is getest op mensen met een handicap en laaggeletterden.

De privacy is volgens de makers absoluut gewaarborgd. "Het is niet herleidbaar wie er achter de melding zit", zegt veiligheidsexpert Brenno de Winter.

