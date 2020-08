Lichtkunst in nieuwe tunnel De Maten in Assen

In de nieuwe tunnel De Maten in Assen komt het lichtkunstwerk 'Een Spoor van Water' (Rechten: gemeente Assen)

De nieuwe tunnel De Maten in Assen is een maand afgesloten voor fietsers en voetgangers. Auto's kunnen er wel door. Er wordt vanaf volgende week op het fiets- en voetpad gewerkt aan het lichtkunstwerk 'Een Spoor van Water'.

Het kunstwerk is het sluitstuk van de FlorijnAs, het miljoenenproject waarmee Assen de bereikbaarheid van de stad verbeterde. In totaal is er de afgelopen jaren voor 200 miljoen euro geïnvesteerd in vernieuwing van het stationsgebied en in wegen en tunnels aan de oostkant van de stad. Bij grote infrastructurele projecten wordt in Assen ook altijd geld uitgetrokken voor kunst.

FlorijnAs-kunst

Zo zijn er al meerdere FlorijnAs-kunstwerken gerealiseerd. De kunsthond Mannes, die allerlei problemen geeft, is er één van. Ook is er in 2018 al een lichtkunstwerk aangebracht in de nieuwe Vredeveldsetunnel. De fietstunnel loopt onder het vernieuwde stationsgebied door en verbindt de stad met Assen-Oost. Dat kunstwerk heet 'De Assen van Assen' en is gemaakt door Matthias van Oostrik. Hij is ook de kunstenaar die tunnel De Maten verfraait met een lichtspel.

'Een Spoor van Water' verwijst naar het ontstaan van de stad Assen in het stroomdal van de Drentsche Aa. Met de bouw van de nieuwe tunnel zijn ook twee oude beken, die verbonden zijn met de Drentsche Aa, weer zichtbaar gemaakt. Dat zijn de Nijlandsloop en de Stadsbroekloop.

Waterval

Het digitale lichtkunstwerk bestaat uit meer dan 400 lichtgevende stenen en is interactief. Telkens als er een trein over de spoortunnel rijdt, ontspringt er een lichtstroom die het effect geeft van een waterval. Daarbij stroomt het licht over de bestrating van het talud. De lichtstroom is zowel te zien voor treinreizigers als fietsers en voetgangers.

Voor het lichtkunstwerk heeft de gemeente Assen een financiële bijdrage gekregen van het Mondriaanfonds en het BPD Cultuurfonds. De totale kosten zijn 150.000 euro, waarvan de gemeente 71.000 euro betaalt.

Lees ook: