Emmer burgemeester biedt excuses aan voor hogere kosten Koningsdag

Burgemeester Eric van Oosterhout heeft zijn excuses aan de Emmer raad gemaakt voor de hoger uitgevallen kosten voor Koningsdag. Vorige week werd bekend dat het koninklijke festijn 800.000 euro hoger uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Mogelijk zou dat bedrag kunnen oplopen. Een groot aantal fracties is onaangenaam verrast.

"Een royale miskleun", zo omschrijft fractievoorzitter Leo Hoogenberg van Wakker Emmen de hoger uitgevallen kosten. "Dit is erg lastig om uit te leggen aan onze inwoners. Bovendien staan we met onze rug tegen de muur, want we zijn al te ver in dit proces om nee te zeggen."

Wakker Emmen hekelt vooral het feit dat vorige maand gevraagd is naar de kosten. "We kregen toen geen enkel signaal dat dit hoger zou uitvallen. Wist de burgemeester toen niet dat dit hoger zou uitvallen? En waarom zijn we destijds niet geinformeerd? Alles bij elkaar geeft ons dit een vervelend gevoel." Hoogenberg stoorde zich aan het gebrek aan openheid. "Een verwijt aan de burgemeester."

Hoge morele prijs

Bij de PvdA knelt het hoger uitgevallen prijskaartje ook. "Zijn we nou zo naïef geweest dat we geen goede inschatting hebben kunnen maken. Rotterdam hing voor vier miljoen aan de latten en wij nu voor anderhalf miljoen", aldus fractievoorzitter Anita Louwes. Volgens haar stond de gemeente voor een voldongen feit. "En we betalen een hoge morele prijs als we een streep door het feest zetten. We kunnen dat met goed fatsoen niet doen."

De PVV gaat zo ver om middels een motie de hand op te houden bij het koningshuis zelf. "Als we een zaaltje huren voor een feestje, dan moeten we dat zelf ook betalen", aldus Tommy Post.

Niet iedereen denkt er zo over. Andere partijen zoals CDA en VVD hebben geen bezwaar tegen het Oranjefestijn. Volgens de liberale voorman Patrick de Jonge krijgt Emmen met het bezoek van de koning een mooie kans om zich te promoten. Kortom, een feestje waard.

Amersfoort en Rotterdam

Van Oosterhout trok na alle reacties van de raad meteen het boetekleed in. "Het is niet goed gegaan en dat trek ik me ook aan. U zegt zich onvoldoende betrokken te hebben gevoeld. Mijn excuses. Dat had ik, naast u meer informeren, moeten doen."

Wat betreft de kosten, legt de gemeente nu acht ton uit de reserve en vijf ton uit het evenementenbudget op tafel. De provincie draagt het restant bij: een miljoen euro. Aanvankelijk werd uitgegaan van anderhalf miljoen euro. Volgens Van Oosterhout zijn er gesprekken geweest met de gemeenten Amersfoort en Rotterdam, die respectievelijk 8 ton en vier miljoen euro hebben uitgetrokken voor eerdere edities van Koningsdag.

Zo royaal als Rotterdam zag de gemeente niet zitten. "Amersfoort leek ons een goed voorbeeld, maar vond wel alweer een aantal jaren geleden plaats. Het verschil tussen het organiseren van evenementen toen en nu is een wereld van verschil, aldus Van Oosterhout. Vooral als het op de kosten aankomt. Emmen heeft een professioneel productiebureau in de arm genomen.

Veredelde braderie

Want de gemeente kan veel, maar een evenement op deze schaal, daar is echt extra hulp bij nodig, zegt de burgervader. Maar de prijzen toen en nu liggen wezenlijk anders, kwam Emmen achter. "Verschil tussen onze offerte en die van Amersfoort verschilde maar liefst veertig procent." Vervolgens is er een poging geweest om de kosten waar mogelijk te drukken.

Dat bleek een hele kluif. "Want je wilt geen veredelde braderie, maar ook niet een financiële uitschieter zoals Rotterdam. En daar had Van Oosterhout volgens eigen zeggen eerder aan de bel moeten trekken bij de raad. Waarop hij nogmaals zijn verontschuldigingen maakte.

Geen luxe fratsen

"Rondom de begrotingsvergadering wisten we nog niet waar we aan toe waren. Offertes stonden uit en het programma was nog niets over bekend." Toen Van Oosterhout eindelijk het definitieve kostenplaatje onder ogen kwam, heeft hij meteen zijn zorgen uitgesproken in het overleg met de NOS, de politie en het Koningshuis. Maar met het huidige bedrag wordt volgens hem een 'mooi programma zonder luxe fratsen' geboden.

In het huidige scenario is er geen sluiproute naar een nog groter budget, liet hij daarbij weten. Een onzekere factor zijn nog de beveiligingskosten. Hoe hoger het dreigingsniveau, des te hoger die post. En die is momenteel al van een stevig niveau, aldus Van Oosterhout. Maar de gemeente heeft een goede deal kunnen bedingen wat betreft die kosten. "Mocht het niveau en daardoor de kosten verder oplopen, dan komt dit terecht op het bordje van de nationale politie. En niet op die van Emmen."

Eenmalig