Bestuur Nachtwacht van Emmen vindt geen opvolgers: opheffing dreigt

De Nachtwacht van Emmen wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Het huidige stichtingsbestuur vindt het na ruim zes jaar welletjes. Het liefst zien zij dat anderen de teugels overnemen, maar opvolgers hebben zich nog niet aangediend. Daardoor wordt de stichting in zijn voortbestaan bedreigd.

In december 2017 ontstond de Nachtwacht van Emmen. Een groep van tussen de dertig en veertig amateurschilders werkten drie jaar lang aan een kopie op ware grootte van het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt. Het werk werd in 2020 voltooid in de voormalige savannestal in het Rensenpark, de uitvalsbasis van de stichting.

Na de voltooiing van die monsterklus werd werk gemaakt van een serie zelfportretten van Vincent van Gogh en het doek De Legende van Rembrandt. Het achterliggende idee bij het laatste project was om een naar verluidt nooit voltooid doek van Rembrandt alsnog te realiseren.

Op zijn eind

Het ziet er naar uit dat het om de laatste werken van de Nachtwacht van Emmen gaat, aldus bestuurslid Fokke Wester. "Binnen de groep vrijwilligers en onze persoonlijke kring hebben we uitgekeken naar mensen die het stokje over willen nemen. Maar daar is niets uitgekomen. Het loopt een beetje op zijn eind." Daarbij komt dat het aantal vrijwilligers ook is gedaald.

De stichting kon ooit rekenen op de inzet van zeventig tot tachtig vrijwilligers, inmiddels is dat aantal gehalveerd. Wester: "Corona heeft daar in een bepaalde mate ook aan bijgedragen."

Kindje

Het bestuur blijft in de tussentijd hoopvol wat betreft nieuw bloed. Vooral Wester, die van meet af aan betrokken was bij het project. "We zien natuurlijk graag dat de stichting gewoon doorgaat. Persoonlijk voelt het ook een beetje als mijn kindje. Het zou mooi zijn als iemand er zich over wil ontfermen."

De fractie 50PLUS vroeg donderdag nog aandacht voor de stichting. De partij vroeg onder meer of alle werken met hulp van de gemeente elders een plek kunnen krijgen. Tenminste, als de stichting ophoudt te bestaan.

Gesprek