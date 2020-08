Drent (18) verdacht van mishandeling: 'Hij stampte hem in zijn gezicht'

Een 18-jarige man uit Echten is door de politie aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij zou een 20-jarige man uit het Limburgse Beek in de nacht van zaterdag op zondag hebben toegetakeld.

Het incident gebeurde op het Grendelplein in Valkenburg. Volgens de oudere zus van het slachtoffer voelde haar broer zich niet helemaal lekker en ging hij daarom op een muurtje zitten, zo schrijft zij op Facebook. De man werd toen belaagd door een drietal.

'Stampen en slaan'

Het trio zou de Limburger in eerste instantie alleen hebben uitgedaagd. "Ze zijn weggelopen en snel erna teruggekomen", aldus de zus. "Toen is eentje, zonder enige aanleiding, begonnen met hem in zijn gezicht te stampen en te slaan. Hierna zijn ze snel weggerend."

"Mijn broertje is een tijdje buiten bewustzijn geweest en kwam pas bij toen de politie om hem heen stond. Zijn lip is gescheurd, zijn mond is helemaal kapot van binnen en zeer waarschijnlijk is zijn neus gebroken. Dit kunnen we pas zien nadat de zwelling afneemt."

Getuigen

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld. "Daarna kon hij naar huis", zegt een woordvoerster van de politie tegen L1. Op basis van getuigenverklaringen hield de politie de jonge Drent niet veel later aan. Waar die aanhouding plaatsvond, is niet bekend.

[https://www.facebook.com/joelle.reinartz/posts/3354215331297027]