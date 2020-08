Restaurant Van Tarel blijft dicht: 'Willen veiligheid kunnen garanderen'

"Opengaan is geen optie", zo stelt Karel Verlinden van restaurant Van Tarel in Taarlo. Ook niet met de nodige coronamaatregelen. "Je kan gewoon geen honderd procent veiligheid garanderen. Daarnaast val ik zelf in de risicogroep en heb ik daarom geen zin om in het restaurant rond te lopen."

Het restaurant aan de Dorpsbrink in Taarlo zit al sinds midden maart dicht. "Alles bij elkaar genomen resulteert het er in dat het restaurant nog steeds gesloten is. We kunnen wel de nodige maatregelen nemen en zoveel mogelijk afstand houden, maar dat garandeert geen veiligheid."

Alles desinfecteren

En die veiligheid wil Verlinden kunnen garanderen voordat hij weer open gaat. "Moet ik dan na ieder toiletbezoek alles desinfecteren? Daar heb ik gewoon geen zin in", vervolgt Verlinden. "En als een serveerster een bord naar een tafel brengt raakt ze toch ook dat bord aan? Het is niet waterdicht en als wij open gaan wil ik het goed doen."

Volgens Verlinden heeft het daarnaast om financiële redenen ook geen zin om open te gaan. "Naast onze gasten die à la carte eten, zijn vooral enkele grote diners per maand met groepen voor ons belangrijk. Die zijn er nu niet."

Hoofd boven water houden

Nu een tweede coronagolf op komst is, lijkt het er op dat het restaurant voorlopig nog wel even dicht blijft. Toch maakt Verlinden zich geen zorgen. "Ik houd niet alleen mijn hoofd, maar ook mijn schouders boven water. Ik ben als ondernemer nooit afhankelijk geweest van het reilen en zeilen van Van Tarel."

Van Tarel is een van de weinige restaurants in Drenthe dat nog steeds gesloten is. Verlinden blijft op persoonlijk gebied voorzichtig. "Ja, andere restaurants zijn wel open. Ik heb daar geen mening over. Mij zal je er niet snel binnen zien zitten, maar ik pak bijvoorbeeld ook niet het vliegtuig. De terrassen buiten ervaar ik over het algemeen als veiliger, ik heb zelf de afgelopen weken ook een paar rustige terrasjes bezocht."

Wanneer Van Tarel weer open gaat? "Ik heb geen flauw idee."