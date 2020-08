Scholen gaan een onzekere en spannende tijd tegemoet

Op de Paul Krugerschool ligt het jaarprogramma klaar, vertelt directrice Ageet van Dijken. "We gaan er het beste van maken. We hebben al wel een programma vastgelegd, maar wat daarvan door kan gaan is een groot vraagteken. Denk bijvoorbeeld aan de kerstviering, maar ook de cito-toets."

Nuchter

Leerkracht van groep 5 Henk Woertel is net klaar met de les en kijkt terug op een spannende dag. Ook hij vraagt zich af hoe het verder gaat met de coronamaatregelen. "Zeker na de coronaperiode en de perikelen die weer in het nieuws zijn, is het toch wel weer spannend hoe wij daar mee moeten omgaan, en of er nieuwe regelingen komen. Het is een onzekere tijd."

Moet er meer duidelijkheid komen voor leraren? Woertel: "Ik trek mijn eigen nuchtere lijn. We houden ons vast aan wat wij toegereikt krijgen. Dat is onze houvast en meer heb je op dit moment gewoon niet."

Lerarentekort

Niet alleen het verloop van corona is onzeker, maar ieder schooljaar is het ook weer de vraag: zijn er voldoende leraren voor elke klas? Corona maakt dit nu dus nog spannender. Niet alleen kwetsbare leerkrachten moeten vervangen worden, maar ook leerkrachten die op vakantie zijn geweest in een risicogebied moeten in quarantaine. En vervanging op korte termijn is dan lastig te vinden.

Bij de Paul Krugerschool in Coevorden is iedereen wel aan het werk, maar de onzekerheid is te voelen. "Er zijn bij ons wel docenten die zeggen: ik hou echt 1,5 meter afstand van collega's, maar ook van de kinderen. Gelukkig werkt wel iedereen bij ons op school."

Dat is niet zo bij alle scholen van de stichting waartoe de Paul Krugerschool behoort. Van Dijken: "Er zijn bij de stichting wel een paar collega's die om gezondheidsredenen niet kunnen werken. Die kwetsbaarder zijn of bijvoorbeeld astma hebben. Die werken helaas niet. En dat is best wel lastig om te vervangen ook vanwege het lerarentekort. Maar het is gelukt voor vandaag. Alle groepen van onze hele vereniging zijn bemand."

