Loodzware tocht op de Weissensee voor het goede doel: 'Prestatie van wereldformaat'

In de duisternis van de vroege ochtend stonden Robert Jongsma en Rik Bakker op het ijs van de Weissensee. De Assenaren zijn naar Oostenrijk gekomen voor een beproeving van 200 schaatskilometers. Maar ze weten waarom: geld ophalen voor kinderen met kanker of een aangeboren hartziekte.

Het is pikkedonker, 07.00 uur in de ochtend, als beiden met hun schaatsen ondergebonden het pikdonkere ijs betreden. In het startvak staan ze met zestien andere lotgenoten, deel uitmakend van meer dan duizend rijders die vandaag hun rondjes over het bevroren meer schaatsen.